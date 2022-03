Inês Herédia rendida a cada traço dos filhos gémeos

View this post on Instagram

Luis, 1 ano e 4 meses. Gosta de mimos e de enrolar os braços no nosso pescoço. Embala-se para adormecer e faz os mesmos gemidos quando gosta mesmo do que está a comer. Dorme que nem uma pedra e a primeira coisa que faz quando acorda é ver do irmão. É doido por queijo mas não adora laranja. Adora dar festinhas na cuca e o brinquedo preferido é a esfregona. Não liga muito a bonecos, o que gosta mesmo é da terra, das folhas e das flores, de descobrir e depois mostrar-nos. O livro preferido é o dos cães mas também vai buscar o livro que o Tomás gosta. O Luís é tão generoso que é capaz de acabar por não comer a bolacha porque gosta de nos ir dando também. Adora dançar e confia no mano acima de todas as coisas. É um charmoso, faz olhinhos a toda a gente e não há quem lhe resista. Acha mesmo injusto quando não o deixam brincar com o Tupperware de vidro mas a chupeta, um suspiro a seguir, e eu a imitar o rosnar do leão, resolvem todos os problemas. O Luís foi o 2.º a sair e durante o parto, a minha médica disse: “este bebé não quer sair”. E eu, cá dentro, sabia que estava tudo certo. O Luís é super físico mas também é uma overdose de ternura e encaixa-se em qualquer colo, tipo lapa. Quem o olha nos olhos, sente-se a pessoa mais amada do mundo, tem mais amor num beijinho do que a humanidade toda junta e eu acho que ele vai parar o trânsito.