Inês Lopes Gonçalves criticada na estreia do “5 Para a Meia-Noite”

A apresentadora foi criticada nas redes sociais devido à prestação como anfitriã na estreia da mais recente temporada do programa da RTP1, esta quinta-feira.

Depois de se ter estreado pela primeira vez como apresentadora do “5 Para a Meia-Noite” com a saída de Filomena Cautela, Inês Lopes Gonçalves recebeu críticas por parte dos telespetadores que afirmaram que o formato foi “muito aborrecido”.

“Não foi mau, foi péssimo! Volta, Filomena [Cautela]”, disse um internauta. “Não gostei. […] Muito adormecido”, referiu outro. “A bater no fundo. Velhos e bons tempos do Luís Filipe Borges, Pedro Fernandes, Nilton. Oh tempo, volta para trás”, sublinhou ainda outro.

No entanto, houve quem elogiasse a apresentadora. “Parabéns, Inês”, “Muito boa profissional”, “Críticas e preferências existirão sempre, Inês. Não dês importância. […] Tens muito carisma”, foram algumas das mensagens enviadas no Instagram.

Recorde-se que Inês Lopes Gonçalves já tinha participado em edições anteriores como co-apresentadora de Filomena Cautela.