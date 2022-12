Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques e Ana Galvão cúmplices: nem no Natal se separam

Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques e Ana Galvão nem no Natal se separaram. Tudo por causa de medalhões personalizados.

São as responsáveis pelo podcast “Extremamente Desagradável”, animam as manhãs da rádio, e nem no Natal Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves se separam: foi a segunda a dar a novidade no perfil de Instagram.

“Eu sei, eu sei que todas as equipas das manhãs da rádio parecem muito amigas, com grande cumplicidade e tal, mas DIGA-ME UM, um programa cujos elementos usem um medalhão ao pescoço com a cara dos restantes, na noite de Natal. E depois então conversamos”, brincou Joana Marques.

“Obrigada, @paginadaanagalvao por esta joia. Obrigada, @ineslopesgoncalves por também servires de inspiração à joalheira”.