Inês Lopes Gonçalves recorda papel decisivo de Sara Tavares no nascimento dos filhos

A morte de Sara Tavares chocou o país. Inês Lopes Gonçalves recordou a cantora com uma história emocionante sobre o nascimento dos filhos.

Sara Tavares faleceu no passado domingo, 19 de novembro. Várias foram as reações e homenagens feitas à cantora. Inês Lopes Gonçalves não deixou de recordar a artista, no programa “Três da Manhã”, com história que envolve o nascimento dos filhos.

“O Ivo, que é o meu marido, tocou, durante muitos anos, com a Sara Tavares. Em 2015, no dia 3 de junho, o Ivo ia fazer o último concerto com a Sara antes dos nossos filhos nascerem. Ele tinha decidido que era o último, porque estava a aproximar-se a data do parto”, começou por contar.

“Optei por não ir ao concerto porque já estava um bocadinho cansada e estava em casa. O Ivo saiu para tocar e passados uns 30, 45 minutos de ele sair, nem tanto, foi assim um rebentar de águas, assim à Hollywood, mesmo”, relembrou.

A comunicadora recorda ter ligado ao marido e contar o acontecido, assim como ao seu médico, que lhe disse que Ivo não teria tempo para chegar antes que os filhos nascessem.

“Ele estava a dez minutos de subir a palco para um concerto para milhares de pessoas e não sabia o que fazer. Ele estava nervosíssimo. Andava de um lado para o outro, a levar as mãos à cabeça”, disse.

“A Sara apercebe-se de que estava ali uma agitação qualquer e disse: ‘O que é que se passa?’. ‘A Inês está no hospital. A bolsa rebentou, os miúdos vão nascer a qualquer momento’. A Sara olhou para ele e só disse: ‘O que é que estás aqui a fazer? Vai-te embora! Vai embora só’”, contou.

“Isto é extraordinário, porque poucas pessoas fariam isto. Mas acho que isto revela muito do que era a Sara, da doçura que ela tinha. E foi muito bonito, porque, depois, quando tocou esta canção, ela dedicou-a aos meus filhos”, destacou.

“Ela vai estar sempre, sempre ligada à vida deles, à nossa vida e vamos ter muitas saudades”, concluiu.