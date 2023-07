Inês Martins, ex-participante do “Casados à Primeira Vista”, responde a comentário sobre o peso

Inês Martins foi confrontada por estar a “engordar”, mas a ex-participante do programa “Casados à Primeira Vista” não se deixou ficar.

Inês Martins, ex-participante do “Casados à Primeira Vista”, programa transmitido pela SIC, recorreu às redes sociais para expor uma mensagem que recebeu acerca do seu peso.

“Olá, Inês. Gosto muito de ti, mas estou a falar para o teu bem. Acho que estás mesmo a engordar a olhos vistos e terás que fazer alguma coisa por ti, pela tua saúde, sobretudo”, alertou um cibernauta.

Inês não gostou e respondeu: “Quando é que passámos a achar que temos legitimidade para dizer ao outro o que tem de fazer com o seu próprio corpo? Isto é válido para peso, tatuagens, intervenções estéticas… Amores, cuidem do vosso corpinho e deixem que os outros cuidem do deles como bem entenderem”.

Recorde-se que, durante o “reality show”, Inês Martins formou par romântico com Bruno César Lima. Os dois renovaram os votos no último episódio e prosseguiram a relação fora dos holofotes.