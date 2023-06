Inês Mendes da Silva, a agente de Cristina Ferreira, já casou

Inês Mendes da Silva é agente dos famosos, um deles é a apresentadora Cristina Ferreira, e deu o nó este sábado.

Sábado foi dia de festa e de casamento. Inês Mendes da Silva casou-se com Francisco Ladeira este sábado, dia 17. Inês tornou-se conhecida por ser agente de diversas celebridades portuguesas, uma delas sendo Cristina Ferreira.

A cerimónia decorreu em Setúbal, na Quinta do Peru, e a lista dos convidados foi extensa. Entre eles, Cristina Ferreira, Raquel Strada, as irmãs Patrocínio, Madalena Abecassis e muitos outros.

Já a noiva, Inês, deslumbrou e surpreendeu com a escolha do vestuário. Ainda usou a tradicional cor branca, mas o vestido foi mais incomum. Com um decote em cai-cai e costas abertas, o vestido também tinha grandes laços na zona da cintura. Mas a roupa não foi a única surpresa. Ao invés do véu, a noiva usou antes um grande chapéu branco.

Um dia antes da cerimónia do casamento, o casal dirigiu-se ao Conservatório para assinar os papéis e o momento foi registado nas redes sociais.

Inês Mendes da Silva ficou noiva em maio do ano passado, onde partilhou a notícia no seu Instagram.