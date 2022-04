Inês Mocho tropeça em escadas e acaba por abrir o nariz

Inês Mocho sofreu um acidente que terminou com um nariz aberto. A maquilhadora partilhou o acontecimento nas suas redes sociais.

“O que é que me acontece sempre que tenho uma semana importante? cair de umas escadas”, começou por contar à medida que colocava gelo no nariz.

“Estava com saltos altos, tropecei por ali a baixo e fui dar com o nariz na grade. Abri aqui o nariz, isto é para substituir pontos”, explicou, na passada segunda-feira, dia 27 de setembro.

A “digital influencer”, de 34 anos, referiu ainda que esta semana era bastante importante pois tinha um programa televisivo para gravar e a gala dos Globos de Ouro, da SIC.



Durante um dos instastories, ferramenta do Instagram, Inês Mocho recordou ainda a queda, também numas escadas, que sofreu há dois anos. Lembrou, no entanto, que esse acidente foi muito mais grave e que ficou com o rosto fraturado.