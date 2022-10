Inês Patrocínio já foi mãe pela terceira vez, fruto da relação amorosa com Pedro Rocha e Melo. A filha da irmã de Carolina Patrocínio nasceu esta segunda-feira, 10 de outubro.

A irmã da apresentadora da SIC revelou, no perfil de Instagram, ter sido mãe de Helena, adiantando detalhes do momento antes do parto, que ocorreu no Hospital da Luz, em Lisboa.

“Às três e meia da manhã da madrugada do dia 10 de outubro acordei com contrações muito fortes”, começou por referir.

“Foi o tempo de acordar o Pedro, vestir um fato de treino e pedir à minha sogra para ir lá para casa ficar com os nossos filhos que estavam a dormir. Às 7h02 da manhã nascia a nossa filha Helena de parto normal com 3.688 kg”, prosseguiu.

Carolina Patrocínio deu, rapidamente, as boas-vindas à bebé Helena: “Helena de Tróia. N.º11 da família. Que Deus te abençoe!”

Também Carolina Jardim, Francisco Garcia, Rita Patrocínio e Catarina Gouveia fizeram questão de deixar mensagens de parabéns à mãe e à família.