Inês Simões convida Bruno de Carvalho para novo programa

Bruno de Carvalho é o próximo convidado de Inês Simões no programa da TVI Player “Contraste”, exibido na próxima terça-feira.

Amigos há muitos anos, Inês Simões convidou Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, para ser o seu mais recente convidado no programa da TVI Player “Contraste”.

“O próximo convidado do meu programa ‘Contraste’ é Bruno de Carvalho. Uma figura bem conhecida da nossa praça, meu amigo (e dos constantes, nunca nos falhámos um ao outro), e com muito para partilhar com vocês”, disse a apresentadora no perfil de Instagram.

“Recebi muitas mensagens de apoio e de carinho ao longo desta semana pela estreia do ‘Contraste’ e acreditem que leio e valorizo cada uma”, assegurou, de seguida.

“Os sonhos são dos que se atrevem a sonhar e eu sei bem o caminho que quero fazer. Podem ver o segundo episódio na terça-feira, mas amanhã sai o ‘teaser’, na TVI Player e nas redes”, concluiu Inês Simões.