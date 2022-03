Inês Simões reage aos rumores de cirurgia estética: “Não vou fazer nenhuma lipoaspiração”

Inês Simões esclareceu, esta terça-feira, 29 de março, que esteve numa clínica para tratar de uma “mancha” que surgiu na cara e não para fazer uma “lipoaspiração”.

A atriz fez questão de esclarecer os rumores e mensagens que começaram a aparecer nas redes sociais depois de ter publicado um vídeo numa clínica, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Não vou fazer nenhuma lipoaspiração, ainda, não vou arranjar as minhas maminhas”, começou por afirmar. “Vou sim ao doutor Ângelo porque apareceu-me aqui uma mancha, algo com relevo, no meu rosto”, contou.

Atualmente, Inês Simões integra o elenco de comentadores do programa “Big Brother Famosos”, da TVI.