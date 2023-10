Infanta Maria Francisca e Duarte Maria partem para voluntariado em Marrocos

Após o casamento, a infanta Maria Francisca e o companheiro, Duarte Maria, deverão partir para um voluntariado em Marrocos.

Os planos para a lua-de-mel da infanta Maria Francisca e do companheiro, Duarte Maria, foram divulgados por dona Isabel, duquesa de Bragança, durante uma entrevista concedida a Manuel Luís Goucha, no âmbito do casamento real.

“Eles tinham pensado em ir a Marrocos para ajudar… Eles estavam a pensar e quando houve [o sismo] decidiram mesmo ir como um ato de solidariedade”, referiu Isabel de Herédia.

Após a lua-de-mel, os recém-casados irão morar em Londres, no Reino Unido, em janeiro do próximo ano. A notícia foi dada pela filha de D. Duarte, durante a mesma entrevista para o programa “Goucha”, transmitido pela TVI.

Recorde-se que o casamento real aconteceu na basílica do Palácio Nacional de Mafra. Um dos momentos mais emocionantes da cerimónia presidida pelo cardeal patriarca, Manuel Clemente, foi o momento em que, ao ouvir um cante alentejano, a infanta entregou o ramo de flores a Nossa Senhora da Soledade.