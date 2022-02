Infetada com Covid-19, Sónia Araújo celebra 17 anos da filha apesar das “circunstâncias”

Dois dias depois de revelar que testou positivo à Covid-19, a apresentadora da RTP1 celebrou nas redes sociais o aniversário da filha, apesar das “circunstâncias”.

Carolina Araújo Martins completa, esta quinta-feira, 17 anos e, para assinalar a data, Sónia Araújo partilhou no Instagram uma dedicatória. No entanto, apesar de a família estar toda em isolamento devido ao vírus, a comunicadora garantiu que depois farão “uma grande festa”.

“17 anos! As circunstâncias para festejar podem não ser as melhores, mas o dia de nascimento de um filho é sempre a maior benção que se pode ter O mais importante é que estamos os cinco juntos, ainda que em isolamento, mas bem”, afirmou o rosto do “Praça da Alegria”, (RTP).

“Existe um antes e um depois da maternidade e a força que a mulher ganha é intransponível e sobrepõe-se a tudo! Parabéns minha Carolina e depois faremos uma grande festa”, acrescentou.

Recorde-se que além de Carolina, Sónia Araújo é ainda mãe dos gémeos Tomás e Francisco, de dez anos, do casamento com Francisco Araújo Martins.