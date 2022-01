Infetado com covid-19, Lourenço Ortigão garante que está bem: “Não é nada que não se ultrapasse”

Depois de ter testado positivo à covid-19, Lourenço Ortigão garantiu nas redes sociais que está a recuperar e revelou que apenas tem sintomas leves.

O ator atualizou o estado de saúde num direto no Instagram e afirmou que “está bem”, assim como Kelly Bailey, que também testou positivo. No entanto, está receoso pela possibilidade ter infetado alguém do grupo de risco.

“Infelizmente aconteceu, mas não é nada que não se ultrapasse. Estamos bem, à exceção aqui do olfato e paladar que desapareceu, mas faz parte”, referiu, acrescentando que isto aconteceu numa fase em que estavam “paranoicos” e com mais cuidados devido às festividades.

“Tínhamos intenção de estar com alguém neste fim de ano, com duas ou quatro pessoas. Infelizmente não conseguimos, mas, de qualquer maneira, fizemos testes por causa disso”, acrescentou.

“Acreditamos que isto vai passar. Somos fortes e saudáveis. Mas aqui o grande perigo é passarmos isto a alguém que seja do grupo de risco”, sublinhou.

Lourenço Ortigão que os sintomas assemelham-se a uma constipação e, inicialmente, teve “algumas dores de cabeça, febre, tosse, dores no peito” e até “dores no corpo”. Atualmente, está sem olfato e paladar.

Sobre como foi infetado, o artista confessou que “é difícil ter sido no seio familiar” porque fiz testes antes e depois de se juntarem. “É difícil de dizer quem é que pode ter sido. É muito complicado estar a tirar essas falsas ilações”.