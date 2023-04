Influenciadora Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa no primeiro ano de namoro

Após o acidente de viação no Rali do Algarve, a influenciadora Bruna Gomes declarou-se ao namorado, o piloto Bernardo Sousa.

O casal, que se tornou um dos favoritos dos portugueses na segunda edição do “Big Brother Famosos”, da TVI, completa nesta quarta-feira um ano de namoro.

A influenciadora digital partilhou alguns momentos com o companheiro na conta de Instagram, acompanhados de um texto emotivo. “Um ano do maior frio na barriga que já tive. Aceitei um pedido de namoro dentro de um ‘reality show’, meu coração disparava”.

Bruna Gomes não poupou elogios ao piloto de ralis. “Conheci aqui fora também um verdadeiro amigo, transparente, honesto, que fala tudo, fala mesmo, é aquilo que é de verdade, por isso gostei tanto dele”.

Segundo a comentadora do programa “O Triângulo”, da TVI, “o amor pode ser leve, pode ser fácil e pode também te fazer crescer”. Rematou, ainda, o texto com juras de amor: “Espero que a nossa troca seja sempre assim, eu torço por ele mas ele também torce muito por mim”.

Bernardo Sousa, que no passado sábado, dia 1, sofreu um acidente no Rali do Algarve e viu-se obrigado a abandonar a competição, já respondeu à publicação: “Amo-te minha saquinha de açúcar”.