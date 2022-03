Influenciadora digital e atriz Anita da Costa casou-se (fotos)

A influenciadora digital e atriz Anita da Costa casou-se com um hoquista. A ex-namorada de Angélico Vieira mostrou as imagens no perfil de Instagram.

Foi junto ao Rio Douro, em Castelo de Paiva, que a influenciadora digital e atriz Anita da Costa “deu o nó” com o hoquista Tomás Castanheira.

“Prometo tudo Tommy, tudo o que se diz na igreja e nas nossas conversas de sofá”, referiu a última namorada conhecida do malogrado cantor dos DZR’T Angélico Vieira.

“Nos próximos dias vou encher-vos de spam de casamento! Espero que gostem. Foi o dia mais feliz das nossas vidas!”, acrescentou Anita Costa, que foi pedida em casamento em setembro de 2020 durante umas férias na Grécia.