A influenciadora digital Mafalda Rodiles testou positivo à covid-19. A ex-atriz alerta que “não acontece só aos outros” e, entretanto, já teve alta médica.

Mais uma figura pública que esteve infetada com o novo Coronavírus: depois de, recentemente, Diana Chaves e João Baião terem dado positivo, Mafalda Rodiles revelou nesta quinta-feira que também ela teve covid-19.

“Esta sou eu no dia em que estava à espera no carro para fazer o teste do covid.

Deu positivo…”, escreveu a influenciadora digital, ao lado de uma fotografia.

“E nesse segundo você percebe que não acontece só aos outros e nesse segundo passam mil coisas pela nossa cabeça, medo, angústia, insegurança, ansiedade, onde apanhei, será que contagiei alguém, e agora?”

“Mas na minha cabeça a pergunta mais forte era: ‘Como vou fazer com os meus filhos?’

Não havia outra opção, era confinar com eles e cuidar deles doente… decidi só contar aos mais próximos, não vos vou dizer que foi fácil porque não foi, mas passou… o Martim testou positivo, a Mel testou duas vezes negativo”, acrescentou a ex-atriz.

“Valeram-me os meus pais e amigos que ligavam todos os dias para saberem como estávamos. É uma doença extremamente solitária e assustadora por não sabermos como será o dia seguinte… já tivemos alta há uns dias e agora continuaremos aqui, em casa, juntos. É muito difícil estarmos confinados mas acreditem é bem melhor do que estar doente… Obrigada ao SNS e a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente e por favor #stayhome. Não acontece só aos outros”, concluiu Mafalda Rodiles.