Depois de terem estado internadas, Marta Faial leva filhas para casa

Depois de terem estado internadas no hospital por terem nascido prematuramente, Marta Faial levou as filhas para casa.

Assim que deu à luz as gémeas, de forma prematura, a atriz teve de deixar as filhas no hospital para estas serem tratadas pelos profissionais de saúde. Agora, a intérprete partilhou o momento em que as levou para casa.

“Tenho estado um pouco distante aqui das redes, mas pela melhor razão do mundo! Como partilhei antes, as nossas bebés nasceram antes do previsto e como tal estiveram até ao fim desta semana a ficar fortes e prontas para vir para casa, nos cuidados intermédios com a melhor equipa de pediatras, enfermeiras e técnicos/auxiliares de enfermagem”, explicou.

“Mais uma vez tenho de agradecer, todo o cuidado, carinho, e profissionalismo que acompanharam as nossas bebés estas duas semanas. Obrigada por todos os truques, dicas e ensinamentos, que nos deixaram mais seguros, descansados e preparados nesta chegada a casa! Obrigada Maternidade Alfredo da Costa por estas bebés tão lindas, saudáveis e já cheias de personalidade!” prosseguiu, agradecendo à equipa do hospital.

Por fim, Marta Faial fez questão de destacar ainda o apoio do seu companheiro e pai das filhas, Gonçalo Câmara Pereira: “Obrigada, meu amor, Gonçalo, pelo pai maravilhoso que já és!”