Internautas elogiam regresso da dupla Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao ecrã

Os internautas elogiaram, esta quinta-feira, o regresso da dupla Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao pequeno ecrã, desta vez, na TVI.

Depois de ter acontecido um problema técnico com o estúdio do “Dia de Cristina”, em Bucelas, a apresentadora teve de conduzir o programa no set do “Você na TV!”, em Queluz de Baixo.

Durante a primeira parte da transmissão do formato, a diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal não esteve sozinha. Ao seu lado, contou com o apresentador Cláudio Ramos.

No perfil de Instagram, o ex-apresentador do “Big Brother” partilhou uma fotografia dos dois na escadaria do estúdio do matutino. “Toda a vida quis descer uma escadaria!” brincou na legenda.

Na secção de comentários, diversos internautas fizeram questão de elogiar a dupla.

“Muito bom! A dupla com a Cristina é brutal! Divirto me imenso, principalmente quando o Cláudio dança e canta”, escreveu um fã. “Grande programa. Há males que vêm por bem. Grande dupla!” atirou outro.

Esta dupla começou a ficar conhecido do público n’”O Programa da Cristina”, da SIC. Recorde-se que, em 2018, Cristina Ferreira deixou a TVI para aceitar um novo desafio no terceiro canal lançado na altura pelo diretor de Entretenimento da estação, Daniel Oliveira.

