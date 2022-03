Internautas criticam Carolina Loureiro após “Estamos em Casa”

Diversos internautas criticaram o papel que Carolina Loureiro desempenhou como apresentadora do programa das manhãs de sábado da SIC “Estamos em Casa”.

A atriz foi a convidada deste sábado para conduzir o formato, que é transmitido a partir do estúdio do matutino da semana “Casa Feliz”. No final da emissão, a intérprete recebeu várias críticas no Instagram.

“O César [Mourão] salvou a Carolina ela ainda não percebeu que o convidado é o César Mourão, não ela”, comentou uma cibernauta. “A Carolina tem pouca experiência, mas é ‘doce’ e querida! O César ajudou!” atirou outra.

Além de Carolina Loureiro, também já passaram pela condução deste formato as atrizes Alexandra Lencastre e Sara Matos e as apresentadoras Carolina Patrocínio e Bárbara Guimarães.