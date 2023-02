Internautas estranham rosto de Liliana Santos: “Está tão diferente”

Liliana Santos viajou até Espanha para descansar por uns dias. A atriz revelou que estava em Madrid e foi o seu rosto que mais despertou a atenção de vários fãs.

A intérprete fez as malas e foi até à capital espanhola aproveitar o tempo livre. No perfil de Instagram, a artista partilhou, esta quinta-feira, 9 de fevereiro, com os admiradores que já tinha chegado ao destino.

Contudo, foi a fotografia publicada que foi alvo de atenção e críticas na secção de comentários. É que diversos internautas assumiram que Liliana Santos tinha feito cirurgias estéticas ao rosto.

“Liliana, o que se passa com o seu rosto? Está tão diferente” e “Era mais gira quando tudo era natural… Enfim” são alguns dos comentários que surgiram, rapidamente, na publicação da atriz.