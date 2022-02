Internautas invadem redes sociais de Cristina Ferreira e pedem expulsão de Bruno

Diversos internautas juntaram-se no perfil de Instagram de Cristina Ferreira para pedir a expulsão de Bruno de Carvalho do “Big Brother Famosos”, da TVI.

A relação entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida está a ser o centro de atenções depois do ex-presidente do Sporting ter agarrado na cabeça da cantora quando estavam deitados na cama.

Após as críticas de várias caras conhecidas à atitude do ex-dirigente, diversos cibernautas também manifestaram a sua opinião deixando mensagens no perfil de Instagram da diretora de Entretimento e Ficção da TVI.

“O que interessa é audiências. Violência não é prova de amor nem nunca será. Acabem com a palhaçada que está acontecer. É para ontem”, escreveu um seguidor. “Expulsem o Bruno. É vergonhoso o que se está a passar… Já expulsaram concorrentes por bem menos”, atirou outro.

“Tantos programas a falar sobre de violência doméstica e tem um programa a passar com clara evidências de violência psicológica e o que estão à espera de resolver o assunto. Não vejo o programa mas dos excertos que andam a partilhar já fico enojada”, disse outra.

Entre os vários comentários que surgiram, destaque para o #RuaBrunodeCarvalho.

Lembre-se que a cantora Carolina Deslandes considerou o comportamento de Bruno de Carvalho como “crime”.

“Isto é violência física e psicológica. Isto é tudo aquilo que durante séculos foi normalizado. É crime. E tem de ser tratado como tal. Ponto final. E aqui não é sequer uma questão de ‘mas ela não diz nada’ ou de ‘foi ao Big Brother e estava à espera do que?’. Isto é crime”, afirmou.