Internautas surpreendidos com Rui Santos no programa “A Máscara”

Rui Santos foi revelado como a figura conhecida que estava por debaixo do fato do “Gelado” no programa “A Máscara”, da SIC.

Depois de ter apanhado de surpresa os jurados do formato da estação privada, este domingo, o comentador desportivo está a ser tema de assunto nas redes sociais por cibernautas que ainda estão admirados.

“Quem diria, o Rui Santos. Tão bom ver uma pessoa que se consegue transformar e divertir desta maneira. Foi muito, mas mesmo muito bom. Muitos parabéns, Rui Santos”, escreveu uma admiradora no Instagram.

“Surpresa total para mim! Muitos parabéns, Rui Santos, adorei!” comentou outra. “Não fazia ideia! Mas esteve muito bem”, elogiou uma seguidora.

Durante o programa, após ter tirado a máscara, o comentador garantiu que se divertiu muito com a sua prestação.

“Foi espetacular. Quero agradecer esta experiência, foi para a vida, queria saudá-los e à equipa que nos apoiou a todos, a produtora Fremantle e a SIC estão de parabéns, é um grande programa de televisão, mas nunca pensei ver-me nisto!” disse.