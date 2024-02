Io Appolloni sobre a queda: “Comecei a ter umas dores”

Após ter fraturado as costelas, Io Appolloni esteve à conversa com Júlia Pinheiro sobre o sucedido e contou como tem sido a recuperação.

Aos 70 anos, Io Appolloni sofreu uma queda que fez com que estivesse 20 dias de repouso na Casa do Artista, em Lisboa. Em conversa com a Júlia Pinheiro, a artista recordou o momento.

“Fui para a outra cama – que era de solteiro e de manhã caí. Foi uma queda muito simples, mas comecei a ter umas dores…”, explicando que, devido à intensidade das dores, teve mesmo de recorrer ao hospital.

A atriz partiu duas costelas e teve de abrandar por um período, após ter participado na última edição do “Hell’s Kitchen Famosos”.

Recorde-se que, ao ser expulsa, somou elogios do “chef” Ljubomir Stanisic: “Uma mulher de garra, uma mulher de armas, uma mulher que foi o exemplo do teatro (…) Tenho de te agradecer isso e gosto muito daquilo que andas a fazer”, disse, na altura.