Io Appolloni sofre queda em casa e parte duas costelas

Io Appolloni caiu da cama, partindo duas costelas. Atriz teve de ser internada na Casa do Artista para reabilitação.

No passado mês de dezembro, Io Appolloni apanhou um susto. A atriz sofreu uma queda, em casa, tendo caído da cama, e acabou por partir duas costelas. Face ao episódio, teve que ser internada na Casa do Artista, em Lisboa, para reabilitação.

“Caí da cama. Tenho um quarto com cama de casal, mas fui dormir naquele onde tenho uma cama individual e depois fiz uma estupidez”, começou por dizer em declarações à TV Guia.

“Caí, comecei com umas dores esquisitas. Fui uma primeira vez ao hospital e depois fui uma segunda vez. E à terceira fui parar à Casa do Artista. Tinha fraturas nas costelas”, contou ainda, acrescentando que passou o réveillon internada, tendo alta no dia 2 de janeiro.