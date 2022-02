Iolanda Laranjeiro assinala seis meses da filha: “Experiência mais exigente e mais maravilhosa”

Iolanda Laranjeiro publicou nas redes sociais uma fotografia inédita para assinalar publicamente os seis meses da filha, Simone.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, a atriz tem partilhado no Instagram vários momentos desta fase e, esta quarta-feira, 27 de janeiro, não foi exceção. Com a bebé a completar seis meses, Iolanda Laranjeiro destacou a data no Instagram, com uma dedicatória.

“Seis meses de nós. […] Faz seis meses que acorda e sorri para nós. É isso que ela faz sempre que acorda, sorri para nós. Seis meses da experiência mais exigente e mais maravilhosa”, referiu na publicação.

“Seis meses desde que o nosso mundo mudou. Para melhor. Mais rugas, mais olheiras… e muito mais amor e sentido para isto de andar por cá. Obrigada, Simone, por teres chegado e seres assim, um sorriso para a vida”, acrescentou.

De recordar que Simone é a primeira filha em comum de Iolanda Laranjeiro e Marcantonio del Carlo, que também fez uma dedicatória à filha nas redes sociais nesta quarta-feira.