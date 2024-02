Iolanda Laranjeiro incentiva fãs a vigiar o corpo

A atriz Iolanda Laranjeiro incentivou os fãs a estarem atentos ao seu corpo, através de um testemunho deixado nas redes sociais.

Um alerta para os fãs: nas redes sociais, a intérprete Iolanda Laranjeiro chamou a atenção para a vigilância do corpo.

“No último ano decidi cuidar de mim. E ainda bem. Se não me tivesse fortalecido a vários níveis, o que 2023 tinha guardado para mim teria sido mais difícil ainda”, começou por reconhecer.

“Perdi peso, investi no desporto, comecei a cuidar mais da minha imagem, a voltar a cuidar da minha alimentação e em meados de dezembro fiz ‘check-up’ geral. Rastreio da mama e de todas as patologias que mais afetam as mulheres e todos nós em geral”.

“(…) Não há nada mais forte que a nossa saúde e bem-estar. E eu não sou o melhor exemplo, porque salto muitas horas de descanso físico e mental, multiplico sempre as horas dos dias e as missões de cada um deles. Mas se há convicção que tenho é que o nosso corpo tem de ser a casa mais cuidada e amada. Só depois seremos casa para todos. Estou viva e amo muito”, rematou.