Iolanda Laranjeiro recorda surpresa de Maria João Abreu

Iolanda Laranjeiro e Marcantonio del Carlo celebraram três anos de casamento e a atriz recordou nas redes sociais a surpresa de Maria João Abreu durante a cerimónia.

Uma semana depois da morte da atriz, as homenagens continuam. Iolanda Laranjeiro recordou Maria João Abreu e a surpresa que esta fez a 19 de maio de 2018, quando o casal trocou alianças.

“Faz hoje três anos que dissemos sim, sem ligar aos ses. Que apostámos em cumprir tudo o que tanto desejávamos. Em três anos já vivemos tanta coisa. Tudo aquilo que da Vida não se sonha e só no tropeço dos dias se descobre. Destes três fizemo-nos três. E a Simone é melhor do que qualquer um dos nossos mais lindos desejos”, pode ler-se na publicação no Instagram.

“Não me canso de agradecer por tanta felicidade que me proporcionaram. E tenho-o feito de lá para cá. Hoje, permitam-me que lembre de uma dessas surpresas: a da doce Maria João [Abreu] que, acompanhada pelo seu João [Soares], tratou de aprender e cantar a nossa música e fez com que eu casasse manchada de maquilhagem, ao combinar com a Simone [de Oliveira] que ela cantaria, ao vivo, enquanto eu dava os passos mais comoventes da minha vida. Viva o amor, a amizade e a generosidade”, acrescentou.

Marcantonio del Carlo e Iolanda Laranjeiro têm uma filha em comum, Simone.