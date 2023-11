Irina Shayk fala sobre relação com Bradley Cooper

Irina Shayk e Bradley Cooper separaram-se em 2019 e têm uma filha em comum. A modelo explica agora a relação com o pai da filha.

Irina Shayk e Bradley Cooper estiveram juntos por quatro anos, tendo terminado o relacionamento em 2019. Da relação, nasceu uma filha em comum, Lea, hoje com seis anos.

Mesmo separados, a modelo e o ator já apareceram juntos mais do que uma vez, o que suscitou dúvidas no público. Em entrevista à revista “Elle”, a manequim explicou a relação com o pai da sua filha.

“Nós os dois levamos a Lea connosco para todos os lados. Ela é super fácil. Há dois dias, eu tive que ir ao ginásio, então comprei-lhe um caderno de desenho e disse: ‘A mamã vai treinar’. Ela ficou a desenhar por uma hora. Depois fomos para um ensaio da Michael Kors. Ela conheceu as meninas todas”, contou.

“Encontramos sempre uma maneira de gerir”, disse Irina, referindo-se à agenda preenchida de trabalho dos ambos. “Ele é o melhor pai com quem a Lea e eu poderíamos sonhar. Tudo funciona, mas isso só acontece porque nós fazemos funcionar”, acrescentou ainda.

De relembrar que, neste verão, ambos estiveram juntos em Itália, de férias com a filha, o que prova a boa relação que mantêm.