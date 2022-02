Irmã de Carolina Patrocínio mostra “barriguinha” de grávida

Rita Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio, mostrou, este domingo, 26 de abril, a “barriguinha” de grávida, com uma fotografia em roupa interior.

Depois de ter anunciado a gravidez nas redes sociais, a namorada do ator Tiago Teotónio Pereira tem partilhado vários momentos com os seguidores no Instagram. Este domingo, não foi excepção.

A companheira do ator fotografou-se em frente ao espelho na casa de banho.

Lembre-se que, poucos meses depois de assumirem o namoro publicamente, o casal anunciou a gravidez nas redes sociais. “Este ano a nossa família continua a crescer, desta vez com uma menina”, escreveu a jovem influenciadora digital nas redes sociais.