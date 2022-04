Depois da morte da mulher, agricultor António perde a irmã devido à Covid-19

A irmã de António Gonçalves, concorrente que integra o programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, da SIC, morreu devido à Covid-19.

O participante do “reality show” do terceiro canal está a viver dias difíceis. É que a sua familiar perdeu a vida para o novo coronavírus, tal como conta a sobrinha do agricultor Melanie.

António Gonçalves já tinha revelado na semana passada durante a sua participação n’”O Programa da Cristina” que a irmã estava em coma induzido num hospital na Suíça e que tinha familiares contaminado com a Covid-19.

“Tenho agora uma irmã infetada com o Covid-19. Já é hoje o décimo dia em que está em coma induzido”, contou, na altura.

No Facebook, um grupo de seguidores do agricultor da SIC deixou uma mensagem de apoio: “Hoje o nosso António perdeu mais um bocadinho de si. Infelizmente a sua irmã faleceu vítima de Covid-19. As nossas sentidas condolências a toda a família e um grande abraço ao António. Força em mais esta etapa dolorosa”.

