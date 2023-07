Irmã de Bruna Biancardi sobre Neymar: “Valores, compromisso e caráter não existem”

Várias mulheres divulgaram mensagens do Neymar e a irmã de Bruna Biancardi, companheira do futebolista, recorreu às redes sociais para se pronunciar.

Após ter assumido publicamente que traiu a mulher grávida, com a “coach” Fernando Campos na véspera do dia dos namorados, Neymar voltou a estar na boca do mundo. Nas redes sociais, várias mulheres partilharam mensagens enviadas pelo futebolista que supõem um alegado envolvimento.

Em tom de brincadeira, o jogador do Paris Saint-German utilizou o Twitter para se pronunciar: “Mais alguém?”, escreveu, seguido de um “emoji” sorridente.

Quem não gostou da atitude foi a irmã de Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar que carrega a filha de ambos. Num texto partilhado nas redes sociais, Bianca Biancardi, lançou várias farpas ao jogador.

“Poderia enviar isto por Whatsapp, mas como ele gosta de brincar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto esta exposição e chacota continuarem a acontecer, continuarei a falar. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas”, referiu.

“Sei que é difícil ver a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas asneiras. Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos. Os famosos ‘critãos’. que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e nas suas relações”, continuou.

“Valores, compromisso e caráter não existem. Está a fazer piada da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está a dar risadas nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros “querem o derrubar”, enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser. Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo que faz”, acrescentou.

“O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebé, e continuar agindo como criança?”, confrontou.

“Para quem acha que a minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa. Nunca existiu nenhum tipo de contrato ou acordo. Isso é extremamente ofensivo para quem foi muito bem criada, tem orientação, apoio, amor, valores e exemplo dentro de casa”, notou.

“Ela é uma mulher muito bem sucedida, que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), ela tem uma vida muito confortável e poderá criar a sua filha da melhor maneira possível”, explicou.

Bianca Biancardi revelou, também, o porquê da irmã manter o relacionamento com Neymar: “Ela realmente está na relação por amor, por querer que sua filha tenha a família unida e um pai presente, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer”.

“Infelizmente ela está a passar por tudo isto no momento que era para ser o mais feliz da sua vida. Tiraram a tranquilidade e as boas lembranças que ela precisava ter nesse momento. A decisão e escolhas dela cabem somente a ela. Nós sempre estaremos aqui”, afirmou.

“Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral”, rematou.

Recorde-se que, após assumir a traição, Neymar e Bruna Biancardi realizaram o chá revelação onde descobriram que estavam à espera de uma menina. Mavie, inspirado na junção de duas palavras francesas, foi o nome que o casal escolheu para a filha. A revelação foi feita pela mãe nas redes sociais.