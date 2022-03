Irmã de Rita Pereira já teve alta hospitalar

Joana Pereira, irmã da atriz Rita Pereira, já teve alta do hospital após um acidente, em fevereiro, com uma lareira de biotenol que a deixou com várias queimaduras.

A notícia foi avançada pela professora através das redes sociais. “Adeus cama que me acolheu! Obrigada equipa única e incrível da unidade de queimados de São José! Vocês são mágicos e juro que vou ter saudades vossas! De verdade!” começou por escrever num InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Consegui ligar-me a cada um de vocês de diferentes formas e tenho muita pena de não ter certezas de voltar a ver-vos a cada um de vocês ou até reconhecer-vos na rua (estiveram sempre de máscara!)” acrescentou.

“Só vos conheço o olhar que é do mais meigo, acolhedor e divertido que há! Obrigado por me terem feito feliz no pior momento da minha vida”, rematou.

Recorde-se que, após o acidente, Joana Pereira ficou com queimaduras no peito, nas mãos e nos braços.