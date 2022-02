Irmã de Rita Pereira revela o que a mais irrita na atriz: “Achar que tenho 12 anos”

Joana Pereira revelou aquilo que mais irrita na irmã, Rita Pereira. A professora admitiu que a atriz ainda a vê como se fosse uma criança de 12 anos.

Enquanto está a recuperar na unidade de queimados, a irmã da artista deu a oportunidade aos seguidores de fazerem várias questões. Entre as perguntas houve um internauta que atirou: “O que menos gostas na tua irmã ou o que mais te irrita nela?”.

“Acho que o que irrita todos os irmãos mais novos: Achar eternamente que eu tenho 12 anos e que ainda sou aquela menina pequenina”, começou por responder Joana Pereira nos InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Já conversámos muito sobre isso e sobre a necessidade que tenho de que ela se dê ao trabalho de me conhecer enquanto mulher, no agora, e a todas as minhas transformações enquanto ser humano!” prosseguiu.

A irmã da atriz admitiu que este trabalho de conhecimento “tem corrido muito bem”. “Cada vez mais compreendemos que não somos iguais, mas nos aceitamos com as nossas diferenças! É a minha mais que tudo”, concluiu.