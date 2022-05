Irmã de Rita Pereira revela pormenores de acidente com lareira

Joana Pereira, irmã de Rita Pereira, criou um jogo de perguntas e respostas no Instagram e acabou por revelar alguns detalhes sobre o acidente com uma lareira de biotenol que a deixou no hospital.

A professora sofreu várias queimaduras no corpo e precisou de estar internada por 20 dias e também de enxertos de pele. Agora, a irmã da atriz veio contar como tudo realmente aconteceu.

“O meu acidente aconteceu logo a seguir a este momento. A lareira tem uma gaveta em que controlamos o nível do fogo e eu fui baixá-lo e o fogo agarrou-se à minha roupa. Foi isto… fica explicado”, começou por explicar.

“Imediatamente enfiei-me dentro da banheira, sem tirar a roupa (muita gente comete este erro) e foi a minha salvação”, acrescentou.