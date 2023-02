Irmã mais nova de Carolina Patrocínio revela ter sido roubada de noite em Berlim

Victoria Jacobi revelou ter sido roubada durante uma viagem de comboio, em Berlim, na Alemanha. “Acordei no meio do nada, estava sem telemóvel”, contou.

A irmã mais nova de Carolina Patrocínio estava a regressar da festa de um amigo quando foi alvo de roubo às três da manhã de sábado, 12 de fevereiro. Victoria Jacobi estava sentada no comboio e adormeceu com o telemóvel no peito.

“Quando acordo, estou numa estação que nunca tinha visto na vida, que não conhecia, a horas daqui deste centro de Berlim, onde vivo, e sem o meu telefone”, contou, na conta de Tik Tok.

A irmã da apresentadora revelou ter acordado “no meio do nada”. “Acordei no meio do nada, estava sem telemóvel, não tinha Google Maps, decidi só apanhar o mesmo comboio para trás até reconhecer alguma estação”, referiu.

Depois de ter demorado duas horas a chegar a casa, Victoria Jacobi adormeceu até às 19h30 de domingo porque não tinha despertador. Por isso, acabou por ir dormir a casa de uma amiga.

“Um amigo da faculdade emprestou-me um telefone extra que ele tinha. Já encomendei outro telemóvel, mas agora já tenho despertador, que é o que importa, e menos de mil e tal euros na conta… que também é importante”, rematou.