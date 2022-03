Irmã de Rita Pereira encontra-se em casa a recuperar: “Têm sido noites duras”

Após ter tido alta hospitalar há uma semana, Joana Pereira, irmã de Rita Pereira, partilhou uma mensagem de positividade, atualizando o seu estado de saúde.

Depois de ter sido internada com queimaduras, devido a um acidente com uma lareira de bioetanol, a professora garantiu, no perfil de Instagram, que a recuperação em casa não está a ser “muito fácil”.

“O meu objetivo não é passar a mensagem de que isto é tudo muito fácil, porque não é”, começou por revelar. “Tem sido duro aqui em casa encontrar roupa que me sirva, porque tenho o braço com ligaduras, porque me dói imenso o peito, porque temos de nos adequar a não ter aquela medicação tão eficiente do hospital”, afirmou.

A irmã de Rita Pereira adiantou que tem vivido “noites duras” desde que teve alta hospitalar. “Têm sido noites duras… Agora, o que eu sinto é que a ‘boa vibe’ muda as coisas“, disse.

“Pensar no dia de hoje, não pensar: ‘ai, meu Deus, vou ter de usar um fato compressor, ai, meu Deus, vou ser queimada para o resto da vida’. Tudo isso é que muda a forma como nós vivemos isto”, acrescentou.