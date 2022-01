Irmã de Tony Lemos recorda morte do cantor: “O mais angustiante é não perceber porquê”

Filipa Lemos, irmã de Tony Lemos, recordou o cantor que morreu em outubro do ano passado. “O mais angustiante é não perceber porquê”, confessou.

A também cantora começou por falar sobre a depressão do irmão, António Lemos, mais conhecido por Tony Lemos, numa entrevista com Manuel Luís Goucha no novo programa das tardes da TVI “Goucha”.

“O meu irmão começou a sofrer de depressão em 2017, aquando da separação dele. […] não houve nenhum concerto em que ele não começasse o concerto a chorar”, lembrou Filipa Lemos sobres as digressões como grupo musical Santamaria.

O irmão da artista tinha “muita dificuldade em estar com outras pessoas” por estar num período muito depressivo. Neste período, a cantora foi muitas vezes a confidente de Tony Lemos.

Sobre o sentimento de culpa, a intérprete garante que vai durar a vida inteira. “Acho que a culpa é um sentimento que vai estar comigo para o resto dos meus dias”, disse, explicando de seguida que não acredita que falhou para com o seu irmão.

Filipa Lemos adiantou ainda que o seu luto continua “muito negro” por não conseguir perceber a morte do irmão. “O mais angustiante é não perceber porquê”, prosseguiu.