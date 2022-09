Irmão de Gilmário Vemba lembra passado com álcool e “vício” em mulheres

Miro Vemba, irmão de Gilmário Vemba, é um dos novos concorrentes do “Big Brother”, na TVI, e após ter sido desafiado pelo “Big” fez algumas revelações sobre o seu passado.

O concorrente do “reality show” confessou que o seu maior arrependimento foi “o momento em que escolhia a vida da noite, das festas e mulheres”. “Foi uma das coisas que mais me distraiu, que fez com que o meu futuro e os meus planos ficassem mais atrasados”, referiu.

“Quando te envolves em bebidas, álcool e és viciado em mulheres, gastas muita energia, nunca tens tempo para nada, começas a magoar pessoas que realmente gostam de ti. Começas a levar uma vida que, acho que para qualquer jovem como eu, é muito difícil”, explicou.

“Eu tenho uma responsabilidade muito grande, desde muito cedo, que é a minha filha e não podia estar a distrair-me com essas coisas, tinha que me organizar e crescer”, prosseguiu.

Miro Vemba admitiu que deu um “salto muito grande” quando deixou as festas. “A partir do momento em que deixei isso senti que a minha vida deu um salto muito grande, porque desenvolvi muito como ser humano, como pessoa e como profissional”, afirmou.