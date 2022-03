Irmão de Mariah Carey processa cantora e acusa-a de difamação

Morgan Carey, irmão de Mariah Carey, processou cantora e acusou-a de difamação pela autobiografia “The Meaning of Mariah Carey”.

O irmão da artista norte-americana avançou com um processo na sequência do lançamento da autobiografia de Mariah Carey “The Meaning of Mariah Carey”, em 2020.

As declarações que originaram as acusações são, sobretudo, um excerto do livro em que Mariah Carey recorda uma violenta discussão entre o irmão e o pai e revela que este foi internado devido ao comportamento agressivo e problemático e que nunca se sentiu segura.

Segundo a revista “Variety”, Morgan Carey afirma que as declarações presentes no livro de Mariah Carey sobre o próprio são “traições e falsidades maliciosas” e que passou por “extrema angústia mental, indignação, ansiedade sobre o futuro, danos à reputação, constrangimento entre os amigos, perturbação da vida pessoal e perda de gozo dos prazeres comuns da vida quotidiana”.