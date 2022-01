Irmãs de Cristiano Ronaldo recordam pai: “Eternamente nos nossos corações”

Mais de 15 anos depois da morte do pai na sequência de uma doença prolongada, Elma e Katia Aveiro recordaram-no, esta quarta-feira, no dia em que celebrava 67 anos.

As irmãs do internacional português homenagearam publicamente o pai, José Diniz Aveiro, com publicações partilhadas nas respetivas contas de Instagram, nas quais destacaram a falta que este lhes faz.

“Para sempre recordado. Eternamente nos nossos corações. A saudade fez morada em nós. Ele jamais será esquecido. Para sempre meu querido pai. O nosso pai faria hoje 67 anos”, pode ler-se na publicação de Katia Aveiro.

Já Elma Aveiro referiu que está cheia de saudades do seu pai e que hoje é dia de festa no céu.

“Parabéns, amor da minha vida. Hoje é o teu aniversário. Hoje há festa no céu. Amo-te, as saudades apertam tanto. Dava tudo para te ter aqui. Como sinto a tua falta, como sofro sem ti. Ajuda-me como tens feito a superar a tua ausência e esta dor”, escreveu.

Recorde-se que Dolores Aveiro e José Diniz Aveiro tiveram cinco filhos, Elma, de 47 anos, Hugo, de 45, Katia, de 43, e Cristiano Ronaldo, de 35.

LEIA TAMBÉM: