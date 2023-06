Irmãs de “Quero é Viver” reencontram-se para férias

Rita Pereira, Sara Barradas e Joana Seixas, as irmãs de “Quero é Viver”, foram até ao sul para dias de descanso.

Em julho de 2022, o elenco de “Quero é Viver” disse adeus à novela da TVI. Contudo, quase um ano depois, três das quatro “irmãs” da trama voltaram-se a encontrar para gozar de uns dias de férias no sul do país.

Rita Pereira, uma das “manas” fez uso das redes sociais e partilhou uma fotografia com Sara Barradas e Joana Seixas, na qual afirma ter cumprido a promessa.

““E, passado um ano, cá estamos nós outra vez, a curtir um grande Algarve. O prometido foi cumprido”, escreveu na legenda.

Das “irmãs”, apenas Fernanda Serrano não se juntou ao encontro. Contudo, pode seguir tudo o que têm feito nas redes sociais, onde as atrizes têm publicado momentos da viagem.

Sara Barradas partilhou no Instagram um vídeo com momentos engraçados. “Este vídeo não tem edição ou estética alguma… é só beleza natural num dos sítios mais bonitos que vi, na melhor companhia. Thank you sisters. P.S.- Atentem a Rita a enterrar o corta-vento”.

A atriz Rita Pereira dedicou outra publicação ao tempo que tem passado com as “irmãs” no Algarve com um álbum de fotos de alguns dos momentos da viagem.

“Foram três dias maravilhosos com as ‘manas’. Acordámos e deitámos cedo, tomámos pequenos-almoços de pão algarvio e figos, estivemos em praias desertas, dormimos sestas, conversámos por horas, comemos bolas de Berlim que chegaram de barco e ainda comprámos livros. Senti mesmo que estive de férias e que tinha 20 anos. Foi perfeito. Obrigada, Sara Barradas e Joana Seixas por esta amizade tão única e especial. Gosto muito de vocês”.

As atrizes a quem escreveu não deixaram de responder. Sara Barradas disse: “Foi mesmo bom! Obrigada às duas por tudo e tanto!”. Por sua vez, Joana Seixas comentou: “Foi isso mesmo, tudo perfeito!”.