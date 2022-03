Isaac Alfaiate foi o fotógrafo de serviço da emissão “Em Família”. Eis o resultado final

Isaac Alfaiate foi o fotógrafo de serviço durante a emissão especial da TVI “Em Família”, este sábado. O ator partilhou o resultado final das fotografias nas redes sociais.

O intérprete, de 31 anos, já tinha revelado este amor pela fotografia, durante uma conversa com Manuel Luís Goucha no “Você na TV!”. Recorde-se que na primeira grande entrevista de Cristina Ferreira no “J8” no regresso à TVI, foi Isaac Alfaiate o fotógrafo “oficial”.

Desta vez, o ator da estação privada aceitou o desafio e esteve a captar alguns dos melhores momentos com a sua câmara. No final, o artista publicou o resultado no Instagram.

“Fui desafiado pela Cristina e pelo Manuel a fazer umas fotografias nesta tarde tão especial da família TVI. Aqui estão algumas delas… espero que gostem!” escreveu Isaac Alfaiate na legenda.

Durante a transmissão especial da TVI, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha voltaram a estar juntos no pequeno ecrã. Lembre-se que a dupla apresentou o programa das manhãs do quarto canal “Você na TV!” durante 14 anos.