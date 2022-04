Isaac Alfaiate lança marca de roupa desportiva feminina com a namorada

Isaac Alfaiate anunciou nas redes sociais o lançamento da marca de roupa desportiva feminina que criou com a namorada, a personal trainer Inês Abrantes.

Além da representação, o ator tem agora um novo projeto. O artista lançou, este sábado, 12 de dezembro, a “Ponto no I”, uma marca “100% portuguesa” que tem em conta as “preocupações ambientais”.

“Um projeto que veio de dentro dos nossos corações diretamente para vocês. Sabemos quão arrasadora foi esta pandemia e, desta forma, juntámo-nos a negócios familiares para erguermos a ‘Ponto no I’”, pode ler-se no vídeo de apresentação da marca partilhado no Instagram de Isaac Alfaiate.

“Todos os modelos foram testados e idealizados por mim e pela Inês, cada encomenda será enviada por nós e acompanhada de uma mensagem personalizada. Será tudo feito por nós”, explicou ainda.

Recorde-se que Isaac Alfaiate e Inês Abrantes estão numa relação amorosa há cinco anos.