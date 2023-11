Isaac Alfaiate “passou a tarde” com Ruy de Carvalho: “Está aí para as curvas”

O ator Isaac Alfaiate encontrou-se com Ruy de Carvalho e assinalou esse momento nas redes sociais.

Isaac Alfaiate passou a tarde desta quarta-feira, 8 de novembro, com “o tio Ruy de Carvalho”. Ambos os atores encontraram-se e passaram algum tempo juntos e Isaac fez questão de assinalar esse momento nas redes sociais.

“Ontem passei a tarde com o tio Ruy de Carvalho. Não o via há imenso tempo, desde que fizemos juntos o ‘Inspetor Max’”, começou por escrever.

“Está com 96 anos e está como se pode ver para as curvas. Anos e anos de experiência e sempre de uma humildade que só quem o conhece sabe. É enorme! Fizemos umas fotos bem porreiras, depois partilho com vocês o resultado”, acrescentou.

De relembrar que Ruy de Carvalho foi homenageado na Gala dos Globos de Ouro. No palco, a lembrar histórias vividas ao lado do ator, estavam Simone de Oliveira, João Reis, José Raposo, Rui Mendes, Margarida Marinho e Carolina Loureiro.