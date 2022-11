Isabel Figueira contra ideia “desfasada” das mulheres no Catar: “Andamos à vontade na praia”

No Catar a acompanhar a Seleção Nacional no Mundial de Futebol, Isabel Figueira confessa que encontrou uma realidade diferente do que esperava.

Isabel Figueira está no Mundial do Catar a apoiar a equipa das “Quinas”, ao lado do namorado, Luís Santos, filho do selecionador nacional Fernando Santos. A atriz e manequim relatou nas redes sociais que encontrou uma realidade das mulheres diferente do que estava à espera.

“Olá a todos. Não consigo deixar de partilhar convosco o meu espanto sobre a realidade que encontrei no Qatar. Tudo o que li deixou me apreensiva e preocupada de como seria a minha estadia aqui”, começou por referir no Instagram.

“Independentemente das diferenças culturais, que são óbvias, não é justo que se crie uma ideia tão desfasada da realidade no que diz respeito a como nós, mulheres ocidentais, somos recebidas em Doha”.

“As mulheres ocidentais andam à vontade nas praias. Mesmo nas praias públicas.

Estou impressionada com os testemunhos do sentimento de injustiça sentido pelas portuguesas e portugueses que vivem no Qatar. Aqui vive se um ambiente saudável, feliz, seguro e muito organizado”, garantiu.

“Acho importante partilhar isto com vocês”, concluiu Isabel Figueira.