Isabel Figueira despede-se de “Amar Demais” com homenagem a Pedro Lima e Fernanda Lapa

Isabel Figueira terminou as gravações de “Amar Demais”, da TVI, e despediu-se do projeto com uma homenagem a Pedro Lima e Fernanda Lapa.

A atriz, de 40 anos, despediu-se do projeto que integrou na TVI e da personagem que interpretou, Estela, com uma publicação nas redes sociais, na qual destacou o misto de sentimentos que está a sentir.

“Hoje despeço-me da Estela! Foi o último dia de gravações. Estou num misto de sentimentos para ser sincera”, escreveu no Instagram.

A também apresentadora agradeceu ainda a toda a equipa do projeto e fez uma dedicatória especial ao ator Pedro Lima e à atriz Fernanda Lapa.

“São mesmo muito especiais e que em momento algum depois de tudo o que passamos baixaram os braços. Por amor a arte entraram todos os dias com vontade de fazer o melhor e motivaram sempre o próximo. Que haja mais projetos assim. […] Quero deixar um adeus neste projeto especial ao Pedro Lima e Fernanda Lapa… Foi sem dúvida uma viagem muito marcante nas nossas vidas”, acrescentou.

Recorde-se que Pedro Lima morreu em junho deste ano e Fernanda Lapa em agosto.