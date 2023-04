Isabel Figueira destaca o aniversário do filho nas redes sociais

Isabel Figueira começou a manhã desta terça-feira, 18 de abril, a parabenizar o seu filho que completou mais um ano de vida.

Francisco, fruto da relação que a atriz e manequim manteve com João Sotto Mayor, completou dez anos de vida, data assinalada com ternura pela sua mãe nas redes sociais.

“Bom dia. Hoje acordei ainda mais feliz. O meu amor está de parabéns, faz dez anos.

Como o tempo passa…”, começou por escrever Isabel Figueira.

“O Francisco é um filho muito doce e diz me as coisas mais bonitas todos os dias… sou mesmo uma sortuda por me teres escolhido para ser tua Mãe. Amo-te muito, meu amor. Parabéns”, rematou.

Recorde-se que Isabel Figueira é ainda mãe de Rodrigo, fruto da relação que manteve com o treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto.

A atriz e manequim mostrou-se aliviada, no passado fim de semana, depois de saber que o tumor que foi detetado é benigno: “Olá, é com enorme alegria que comunico que a minha luta acabou. Recebi há pouco o resultado das análises que foram todas positivas e o tumor benigno. Estou livre de mais um desafio que a vida me colocou”, partilhou nas redes sociais.

“Estou feliz, muito feliz, já chorei muito de felicidade e de alívio. Finalmente, depois de dias muito difíceis, posso estar de cabeça limpa perto dos meus sem medo e incertezas”, assegurou Isabel Figueira.