Isabel Figueira faz desabafo: “Fiquei triste por sair do ‘Somos Portugal'”

Isabel Figueira foi a mais recente figura pública entrevistada por Manuel Luís Goucha e confessou que ficou muito “triste” com a saída do programa dos domingos da TVI “Somos Portugal”, onde era uma das repórteres de serviço.

“Adorei fazer o ‘Somos Portugal’, fiz durante muitos anos. Adoro o programa e o contacto com as pessoas”, começou por lembrar.

“Como em tudo, os programas têm princípio, meio e fim. Fiquei triste (com a saída), não vou mentir, fiquei triste porque gosto do ambiente, da equipa, porque me agarro às pessoas, apaixono-me”, justificou Isabel Figueira.

Na conversa com Manuel Luís Goucha, a manequim, atriz e apresentadora voltou a lembrar o período difícil que sofreu com um susto de saúde e revelou como conheceu o namorado, Luís Santos, filho do antigo selecionador nacional Fernando Santos, numa “ronda de samba”. Seguiram-se conversas pelo Facebook, até que se aproximaram. “Falávamos muito dos nossos desabafos e isso foi muito bonito”, concluiu Isabel Figueira.