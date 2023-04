Isabel Figueira já está em casa e recupera da operação ao lado do filho

Depois de ter sido operada, Isabel Figueira já está em casa e recupera da intervenção cirúrgica ao lado do filho Rodrigo.

Poucos dias depois de ter sido operada a um ovário, na sequência de um tumor, Isabel Figueira já está em casa a recuperar ao lado do filho, Rodrigo, de 16 anos, fruto da relação com o treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto.

“Amor”, descreveu a atriz nas redes sociais, na legenda de uma imagem onde o jovem surge a acompanhar a recuperação.

Recorde-se que Isabel Figueira agradeceu, entretanto, as milhares de mensagens de apoio enviadas pelos seguidores: “Estou a aguardar os resultados das análises ao tumor e mais umas coisas que tirei. Era para agradecer a vossa força. Um beijinho muito, muito grande, obrigada”, referiu a atriz.