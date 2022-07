Isabel Figueira lembra burnout: “Já perdemos pessoas queridas”

Isabel Figueira recordou, esta quinta-feira, 7 de julho, o momento em que enfrentou um burnout, que pode ser causado pelo excesso de tarefas ou carga horária.

A apresentadora, de 41 anos, esteve como convidada do programa “Dois às 10”, da TVI. Durante a conversa com Cláudio Ramos, a comunicadora apelou a que se encare a saúde mental como um assunto sério.

“A saúde mental de todos nós deve ser vista de uma forma cuidadosa”, começou por frisar. “É um tema que é visto com muito preconceito, as pessoas falam do tema de uma forma leviana… Já perdemos pessoas muito queridas entre nós”, acrescentou.

De seguida, Isabel Figueira não aguentou a emoção com uma surpresa dos filhos. “Mãe, és uma lutadora. Amo-te muito. Não mudes essa pessoa extrovertida e divertida que és”, afirmou o filho mais velho, Rodrigo.

“És linda, amorosa e muito brincalhona connosco”, atirou o filho mais novo, Francisco.

Em maio, a apresentadora aproveitou para visitar Marraquexe, em Marrocos. A comunicadora captou-se no espelho da casa de banho, com um biquíni preto, e recebeu vários elogios.